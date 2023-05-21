俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）昨（20）日稱，完全拿下烏東小鎮巴赫姆特（Bakhmut），終結長達8個月的血戰，不過烏克蘭否認。幾小時後，普里格津砲轟許久的俄羅斯國防部發布聲明，稱瓦格納在俄軍的支持下，完成解放巴赫姆特的任務，俄羅斯總統普丁也對此祝賀。

俄羅斯21日稱，瓦格納傭兵集團拿下烏東小鎮巴赫姆特（Bakhmut）。

綜合路透社、美聯社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，就在瓦格納（Wagner Group）集團首腦普里格津稱完全拿下巴赫姆特8小時後，俄羅斯國防部透過Telegram發布聲明，稱瓦格納在俄軍南方部隊的火砲及飛行支持下，完成解放阿爾喬莫夫斯克（Artyomovsk）的任務。阿爾喬莫夫斯克是巴赫姆特蘇聯時期的舊稱。

俄羅斯官媒塔斯社（Tass）也引述克里姆林宮的聲明，指出普丁恭賀瓦格納突擊部隊及提供必要支持及側翼掩護的俄軍，完成解放阿爾喬莫夫斯克的行動，讚揚表現傑出的部隊應該受獎。

目前無法證實俄羅斯的說法是否屬實。普里格津昨日發布影片，宣布巴赫姆特已在當地時間中午12時完全淪陷，不過烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）隨後反駁，稱普里格津的說法並非屬實，強調烏軍仍在巴赫姆特戰鬥，烏克蘭國防部副部長也反駁，但坦言情勢「危急」。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）20日稱，完全拿下烏東小鎮巴赫姆特（Bakhmut）。

巴赫姆特戰役凸顯了瓦格納與俄羅斯正規軍之間的分歧，過去2周，普里格津每日發布影片、音檔痛批俄羅斯軍方高層，而且多半夾雜咒罵與咆哮，昨日的影片中，他同樣開砲，砲轟國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）及俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）的衝動，導致死亡人數多了5倍，不過他感謝普丁給予瓦格納保衛祖國的機會及莫大榮耀。

長達8個月的瓦格納戰役是俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，俄烏之間打得最久、死傷可能也最慘重的戰役，外界普遍認為巴赫姆特不具戰略價值，不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前強調巴赫姆特的重要性，稱巴赫姆特淪陷，將讓莫斯科爭取國際支持一項要求基輔接受無法妥協承諾的協議。