獲得國民黨提名，再戰台中市第二選區立委的顏寬恒，昨（20）日參與國民黨舉辦的「520政黨輪替台灣更好」誓師大會，與其他候選人一同展現團結氣勢，並在臉書酸民進黨這些年成立無數部會，讓親近人士全都有了工作。

顏寬恒昨日在臉書表示，疫情在這幾年讓台灣民不聊生，民進黨的防疫政策更讓狀況雪上加霜，為了護航高端讓全民成了白老鼠，甚至造成無數寶貴生命犧牲，人民至今仍沒有得到答案。

顏寬恒更指出，民進黨執政的這幾年，成立數發部、黨產會、促轉會，農委會升格農業部、環保署改制環境部等，大開酬庸大門，讓民進黨的親近人士全都有了工作，每個都做坐領高薪，但百姓卻苦不堪言。

「團結一致、下架民進黨！」顏寬恒說，民進黨用8年證明他們只是貪圖私利的政黨，因此給蔡政府8年的時間就夠了，「別再欺騙人民說民進黨是會檢討改進、傾聽民意的政黨了，下架民進黨是全民共識。去年我們在地方大選團結勝選，明年我們一定也能做到」。