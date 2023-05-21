蘇丹內戰的兩派人馬今天晚間簽署為期7天的停火協議。這場邁入第6週的內亂讓蘇丹動盪不安，造成超過100萬人流離失所。

路透社報導，發起會談的美國與沙烏地阿拉伯在聯合聲明中表示，停火協議將自喀土穆（Khartoum）當地時間22日晚間9時45分開始生效。

鑒於過去幾次的停火協議都未獲遵守，今天的聲明提到，這次停火協議將有一個由美、沙兩國以及國際社會聯手成立的監督機制負責執行，但並未提供細節。

這分協議同時呼籲派送人道援助、恢復基本民生服務，並將部隊撤出醫院、基本公共設施。

蘇丹政府軍和準軍事部隊「快速支援部隊」 （Rapid Support Forces, RSF）之間的鬥爭，導致該國法治蕩然無存，糧食、現金、民生必需品的庫存快速減少，且銀行、使館、避難所，甚至是教會都遭大肆搶劫。

援助團體表示，在欠缺安全通道以及工作人員安全缺乏保障的情況下，他們無法在首都喀土穆提供足夠的援助。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120521