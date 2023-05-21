28歲朱姓健身教練20日大鬧超商一案引發輿論關注，事後外流的影片中拍下警方持警棍暴打坐在地上無力反擊的朱男，中壢警方也火速對員警祭出懲處。對此，拍下該段影片的網友現身說法，稱自己清楚看見警察並無敲打朱男頭部，且警方執法時，朱男尚未上銬。

事件爆發後，網路流傳一段自便利商店內部對著店門口拍攝的影片，朱男癱坐在門口，但員警失控抽出警棍抽打朱男的身體，打到警棍斷掉，過程中朱男無力反擊，引發網友譁然，質疑員警執法過當。

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中壢分局對此也於20日晚間火速回應，坦承當時現場員警情緒失控致過度使用強制力，經召集重要幹部決議，有關員警究責除依法送辦外，另追究相關行政責任，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並同時追究相關考核監督不周人員責任。

一名網友在律師呂秋遠的臉書貼文下留言，稱自己為拍下警方毆打朱姓男健身教練的人，並還原事發過程。（圖／翻攝照片）

對此，該部影片拍攝者在律師呂秋遠的貼文留言還原事發過程，稱自己清楚看見警察是打擊朱男身體大面積部分非頭部，且警棍早在前幾下打身體就已斷裂，並非打擊頭部造成，認為恐是朱男當時在移動，員警才不慎打到其頭部。

該名網友再指出，且員警持警棍打擊朱男時，朱男還未上銬，當時是朱男大喊自己要吃藥，精神恍惚坐在店門口，在場員警早在先前就輪番被他攻擊頭部及眼部，警察才會趁其不注意過去補噴辣椒水及敲擊。