先前盛傳剛抽到今年探花籤的拓荒者，打算利用探花籤去換來即戰力球員，籃網前鋒布瑞吉斯就是熱門人選之一，沒想到這個消息21日遭到《The Athletic》記者荷林格徹底打臉，除了強調這是假消息，更爆料籃網根本沒有興趣拿出布瑞吉斯去換探花籤。

「有些壞消息要告訴那些製造布瑞吉斯交易假消息的球迷，籃網並沒任何交易興趣，」荷林格表示，「火箭擁有籃網2024與2026年首輪無保護選秀權，以及2025、2027年選秀互換權，所以籃網刻意擺爛並無太多利益，他們最佳選擇是暫以布瑞吉斯為核心。」

布瑞吉斯會被謠傳是拓荒者想用探花籤交易的主要對象之一，原因是拓荒者招牌球星利拉德從不掩飾自己想跟布瑞吉斯同隊打球的想法，除了曾在2021年公開稱讚布瑞吉斯是自己最愛的小前鋒，還在今年季後賽到場觀戰籃網與七六人的首輪比賽。

不過對於籃網來說，布瑞吉斯如同從天上掉下來的「寶貝」，因為他在今年2月被太陽交易到籃網之後，27場例行賽不僅場場先發，平均更拿26.1分、4.5籃板及2.7助攻的明星球員等級數據，籃網當然不可能輕易把他交易出去，就算拓荒者拿探花籤來換也沒用。