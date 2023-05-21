夏季盛產西瓜，西瓜不但消暑，還有許多好處，婦產科醫師張瑜芹指出，西瓜可以幫助消化、消除水腫、修復皮膚以及緩解肌肉痠痛；不過脾胃虛弱的人避免吃太多，另外女生生理期間也盡量避免食用。

張瑜芹在臉書發文指出，西瓜除了沁涼解渴，所含的營養素對身體也有不少好處，西瓜含有大量水分及膳食纖維，可以促進腸胃蠕動，加速身體廢物排出。

再來，西瓜含有維生素A及維生素C，對皮膚健康很重要，維生素A能幫助修復皮膚細胞；維生素C可以幫助身體製造膠原蛋白；另外西瓜含有鉀，可以促進水分代謝，有助消除水腫。

張瑜芹表示，西瓜含有特殊的胺基酸，稱作「瓜胺酸」，有助於加速消除身體堆積的乳酸，緩解肌肉酸痛和疲勞感。

雖然西瓜好處多，不過張瑜芹提醒，西瓜偏寒，脾胃虛弱的人不適合吃太多，容易腹脹或腹瀉；生理期間的女性也不太適宜；另外睡前也避免吃西瓜，因為可能會增加夜尿頻率，影響睡眠。