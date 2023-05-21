屏東霧台鄉飛龍瀑布20日傳出有溯溪團因溪水暴漲受困，有5人待援、5失聯，警消21日一早動2組人馬持續搜救，屏東消防局稍早表示，待救5人確定平安，當中有1人已經成功吊掛至台東豐年機場，預計上午9時30分進行第二波吊掛。

據悉，因直升機快要沒有油，所以首次吊掛只能吊掛1人，屏東消防局希望之後可以一次吊掛4人，順利完成5名待援者的搶救。