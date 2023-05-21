直升機成功救出1人！飛龍瀑布溯溪團仍有4受困5失聯 09:392023/05/21 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣霧台鄉飛龍瀑布發生溯溪團受困的案件，消防局稍早接觸受困5人，確定5人平安，將陸續以直升機進行吊掛，協助脫困。圖片為稍早搜救畫面。（屏東縣消防局提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東霧台鄉飛龍瀑布20日傳出有溯溪團因溪水暴漲受困，有5人待援、5失聯，警消21日一早動2組人馬持續搜救，屏東消防局稍早表示，待救5人確定平安，當中有1人已經成功吊掛至台東豐年機場，預計上午9時30分進行第二波吊掛。 據悉，因直升機快要沒有油，所以首次吊掛只能吊掛1人，屏東消防局希望之後可以一次吊掛4人，順利完成5名待援者的搶救。 #飛龍瀑布 #溯溪 #受困 #直升機 #台東豐年 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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