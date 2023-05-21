小寶優居規模的擴展代表需同時管理內勤、門市人員、裝修現場人員等不同職位和辦公地點的同仁，必須有系統化的管理系統，因此導入鼎恒(6738)旗下的Apollo雲端人資系統，大幅減少繁雜的人工作業。從請假、打卡、出缺勤統計、薪資計算等大量的例行工作都可以線上化，節省將近一半的作業時間，進一步提高人事管理的效率和企業競爭力。在Apollo雲端人資系統的陪伴下，小寶優居組織規模現已成長近5成。

管理制度的導入也讓人事作業可以循規蹈矩，並且能進行有效的風險管控，當然改變也會對一些夥伴造成壓力。創辦人暨執行長王韋舜認為管理制度確實會帶來工作效率的成長，這樣對的事情必須要擇善固執，透過以身作則與持續不間斷的溝通，消除人員疑慮達到上下一心的成果。

此外，小寶優居曾投入數百萬的費用來提升特定主管的能力，小寶優居將技能或能力的學習過程分為三個階段，一開始的20％透過觀念教育訓練來建立學習的基礎，接下來的60％學習來自實作，最後的20％則是透過同儕交流。因此，每年派訓新手主管參加MAYO College的初階帶人學課程，三天的培訓內容從心態思維、部屬引導、團隊帶領共三大面向著手，幫助門市店長、總公司財務、設計等不同職位主管，理解在管理、教練和領導這三個角色各自的作用，減少自我摸索當主管的時間，進而能肩負公司承上啟下的關鍵任務。