臺企銀中區區營運處處長林明毅表示，除了南豐國小外，捐贈對象尚有南投縣雙龍、高雄市多納及屏東縣賽嘉國小，主要鎖定以原住民為主的偏鄉小學，主要考量當地因人口外流嚴重、部分家庭資源貧乏，12年來近60萬人次獲營養早餐補給，增進孩童學習專注力。

臺企銀也連2年攜手企業客戶「妮娜巧克力」走入南投縣多所偏鄉國小，將可可知識融入食農教育並舉辦手作體驗，讓學童實踐環保愛地球理念。

臺企銀近期亦採購近18公噸鳳梨分送國內全體行員、長期扶助的4所國小學童、偏鄉社區長者及食物銀行等，年初則採購逾7公噸鳳梨釋迦分送弱勢家戶，以實際行動力挺農民，拋磚引玉邀請國人一同支持台灣優質農產品。

臺企銀落實企業社會責任，亦投入銀髮照護領域，贊助地方社區發展協會成立「銀髮樂齡學堂」，改善其硬體設施及補助食材費，提升長者、獨居老人等共餐或送餐品質，至今累計成立20家據點，每年逾28萬人次受惠。

臺企銀也結合核心業務，為學堂長者開辦信託及相關高齡金融知識講座，並攜手台北市立大學大學社會責任（USR）計畫規畫高齡運動健康課程，深化銀髮照顧，持續以具體行動回饋社會。