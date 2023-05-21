命理專家雨揚老師在臉書上分享5／21～5／27的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖豬、狗、羊，其中屬豬的人事業鴻運當頭，財運高漲；屬狗的人職場能見度上升，受上司賞識；屬羊的人受上司幫助，擁有更多人脈與資源。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▎生肖鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運受阻，即使賣力宣傳活動，反應仍不如預期，讓你感到情緒低落，建議多學習他人的成功方法，以尋求突破之道。桃花運較弱，單身者可能尚未遇到合適的對象，但須對自己保有自信，耐心等待有緣人的到來；有伴者若時常忘記對伴侶的承諾，容易失去對方的信任，對關係造成負面影響。財運陷入困境，由於過度使用信用卡，導致面臨還款上的困難，應盡快制訂還款計劃。

▎生肖牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運平順，能在前輩的指導之下，將專案做得十分完善，只要持續地精進自己，未來發展將有無限的可能。愛情運不高，單身者在和新朋友聊天時，應適度地掌握話題和節奏，若是一直滔滔不絕地講，可能會讓對方感到無趣；有伴者應該尊重伴侶的隱私，不宜偷看對方的手機，以免破壞彼此間的信任。財運平平，勿太著重於物質享受，應合理規劃開支，才能保持良好的財務狀況。

▎生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業運暢旺，有機會接手大型專案，儘管執行過程中可能充滿挑戰，但只要利用機會磨練自己，就能取得成功，奠定在職場上的地位。愛情運平穩，單身者可在商業場合中拓展社交圈，認識更多優秀的異性，有助增加戀愛的機會；有伴者即使工作繁忙，也要騰出時間來經營感情，以免伴侶對你產生怨言。財運亨通，可以考慮與朋友合夥經營網拍，將能替自己賺取額外的財富。

▎生肖兔

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業運強旺，前期努力規劃的活動終於開跑，成功帶動了業績的成長，讓你信心倍增，行事更有動力。愛情值得期待，單身者可積極參加社交活動，多與人交流，便有機會遇見心靈契合的對象；有伴者在猶豫不決時，可以向伴侶尋求意見，透過彼此交流與溝通，將讓你豁然開朗。財運上揚，能挑選到有潛力的投資標的，賺取豐厚的利潤，口袋滿滿。

▎生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業發展順遂，你能夠在重要的專案中獨當一面，充分展現自己的能力，獲得業界的認可和好評。愛情運平平，單身者應學會調整自己的情緒，不宜表現得過於激動，有助營造出輕鬆自在的氛圍，使旁人更容易親近你；有伴者可幫伴侶挑選合適的貼身配件，並在適當的時機給他一個驚喜，能讓對方感受到你的愛意。財運不錯，可利用休假時間來接案，透過專長替自己加薪。

▎生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業上有貴人相助，讓你在尋找合作對象時格外順利，能夠快速找到適合的夥伴，共同打造知名的品牌，創造出穩定的營收。愛情運不高，單身者因看見許多情侶親暱的行為，讓內心感到孤單寂寞，情緒難以平衡；有伴者不宜過度誇獎其他異性，容易讓伴侶產生不安全感，進而影響到雙方的感情。財運尚可，適時傳送促銷訊息給客戶，有助於推廣產品，賺進更多獎金。

▎生肖馬

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作拚勁十足，你始終保持著使命必達的態度，不畏辛勞，深入了解客戶需求，故能成功贏得客戶信任，順利簽下訂單。愛情運下滑，單身者與不熟悉的人交談時過於直率，可能會給對方留下不良印象，不利於深入交流；有伴者應認真聆聽伴侶的意見，而非忽視對方的想法，否則會讓對方感到不滿。財運不穩，如果對投資缺乏把握，建議先觀望市場，避免不必要的損失。

▎生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

職場好運連連，因上司的鼎力相助，讓你能擁有更多人脈資源，成功談妥新的合作項目，讓事業蓬勃發展。桃花運滿盈，單身者極具個人魅力，將有望在聚會上接收到來自新朋友的示好，開拓交友圈；有伴者時常在生活中製造浪漫驚喜，讓彼此感情維持在熱戀時的甜蜜，令人稱羨。財運高升，可多報名理財講座，吸取財經知識，將讓你開創更多收益，輕鬆賺入一桶金。

▎生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業順風順水，因參與公司的語言培訓課程，讓你能順利地和國外客戶交流，建立龐大的國際客戶網，業績也跟著持續上漲。感情運上揚，單身者可在交際場合中，遇見擁有共同話題的對象，可多向對方搭話，有助拉近彼此距離；有伴者可溫馨接送伴侶上下班，讓對方心裡格外溫暖，雙方關係也更融洽。財運平穩，可將個人作品放在網路上販售，將獲得不少客戶青睞，收益滿滿。

▎生肖雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

工作運不錯，近期將接獲一項具有挑戰性的專案，讓你能持續發揮自身潛能，在職場上創造出獨一無二的優勢。桃花能量豐沛，單身者可邀請心儀對象一起觀賞影集，增加彼此的獨處時間，培養更深厚的感情基礎；有伴者和伴侶相隔兩地，可在休假日一同出遊，讓彼此度過更多幸福的時光。財運不錯，可將學術知識製成網路教學影片，替自己賺取一份額外收入，進帳也小幅提升。

▎生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

職場能見度大增，由於長期默默耕耘，讓部門的績效有顯著的提升，上司也對你另眼相看，前景更加光明美好。愛情運普通，單身者可經由長輩介紹，認識年齡相仿的對象，共度愉快的交流時光；有伴者可幫伴侶準備愛心便當，讓另一半讚嘆於你的廚藝及體貼，更加地疼愛你。財運興旺，可嘗試多與老客戶聯繫，有助提高成交率，讓你迅速達成業績目標，賺取豐厚獎金。

▎生肖豬

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業鴻運當頭，在參與高層會議時，能提出具有建設性的替代方案，讓新商品更具職場競爭力，在業界順利打響名聲。感情甜蜜繽紛，單身者將自己的生活打理得井井有條，讓你在異性眼中更具吸引力，時刻綻放動人光彩；有伴者可跟伴侶合夥經營副業，彼此一起打拚成長。財運高漲，可趁商城舉辦活動時，推出促銷方案，將能讓訂單量水漲船高，財庫更豐收。