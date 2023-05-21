界面新聞報導，方洪波指出，美的集團堅定地向To B業務推進，來達到對家電週期的穿越。方洪波認為，「第二曲線」業務前景龐大，其中儲能領域已進入晚了，「要透過併購、自主研發各種方式一起上」。

家電業務方面，方洪波表示，美的集團經歷2022年初「關停並轉」的陣痛，已重歸增勢，而美的曾被小家電新消費的浪潮緊逼，幸好及時改正。

另一方面，美的集團調降海外市場目標，並延後目標達成時間。由此前到2025年海外銷售收入突破400億美元，國際市占率達到10％，調整至2027年目標350億美元～400億美元。