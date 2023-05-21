四川一名17歲的青少年前往理髮店剪頭髮，不料結帳時才發現要價2500人民幣（約新台幣10920元，下同）。該名青少年的母親得知後，第一時間帶兒子報警！

綜合大陸媒體報導，該名青少年小劉獨自一人去理髮，結帳時被帳單嚇到，竟收費近1.1萬。小劉的媽媽氣炸，先報警再帶兒子回店理論，她認為兒子未成年，應事先告知價格。

店經理表示，小劉在接受服務前已知道價格；小劉反駁，他得到的訊息是7300元左右，最後卻超收4000多。經協調，店家願退費約2180元，小劉的頭，還是花了將近9000元。