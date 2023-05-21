民心港人子弟學校於標高6公尺的架空平台之上，以重數百噸的空中連廊銜接。該校理事長、前香港特首梁振英指出，空中連廊是圖書館，學生從宿舍走到教室時都一定會經過。（朱紹聖攝）

高端技術廠商與人才進駐，第一考量無非就是員工子女的教育問題。位處粵港澳大灣區中心位置的「灣區之心」廣州南沙，目前已有世界排名前50強的香港科技大學在當地完成校區建設並投入使用；大陸全國政協副主席梁振英也在當地打造民心港人子弟學校。可以說，當地從小學到研究所的教育布局已趨於完整。

香港科技大學（廣州）由廣州市政府、廣州大學、香港科技大學合作共建，占地面積約1.13平方公里。校園一期於2022年5月完成竣工驗收，9月正式投入使用。該校圍繞數據科學、人工智慧等交叉學科，重點設置功能、訊息、社會、系統等4大樞紐16個跨領域前沿研究方向，著力培養國際化高端創新人才。

值得注意的是，香港科技大學（廣州）在校園設計上不同於一般的大學類似「火柴盒」般的建築，而是採東西兩翼各四棟樓，中間以通道與平台相互連結。系統樞紐院長李世瑋介紹說，這種高度交叉融合的設計，打破一畝三分地的本位主義，並採共享設備機制，不造成資源浪費。

同樣於去年9月開學的民心港人子弟學校，招生對象為港澳台僑和外籍學生，優先錄取港科大（廣州）老師的子女。目前入學513名學生，其中香港籍492人、澳門籍4人、台灣1人，外籍學生16人。中小學以英語為主要教學語言，採用香港學制，也創設核心T型課程，在課程上推動創新科技教育。

民心港人子弟學校在校園景觀設計上也相當吸睛。該校通過「建構次級地面」的縱向布局實施施工方案，於標高6公尺的架空平台之上，以重數百噸的空中連廊銜接，四周布置建築單體、向心圍合。空中連廊是圖書館，學生從宿舍走到教室時都一定會經過。

同時也是民心學校理事長的梁振英表示，當初之所以取名為「民心學校」，就是要促進香港學生和大陸學生「民心相通」，所以學校雖沒有大陸戶籍的學生，但學生們會到大陸各地交流，並與同齡人一起成長。他更指出，該校目前正在準備開設幼稚園，歡迎台灣和海外學生入學。