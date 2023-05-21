在職場上每個人都期望加薪升遷，一名女網友表示，她月領薪水和最低薪資差不多，為求加薪機會，她每天都拚盡全力工作，後來卻被主管嫌不比剛入職時努力，直接跟她說「妳停下來了」，她將其PO上網引發網友共鳴，不少人說領多少薪水做多少事，「我問薪無愧」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，出社會至今有兩份不同公司的經歷，不同的主管都跟她說過一樣的話，「一開始妳很努力，但後來妳停下來了。」她每次聽到主管這麼說都笑而不答，心裡卻想著，每個月領的薪水和最低薪資差不多。

原PO表示，本想努力工作拚每年加薪機會，後來發現同事的薪水比他高出1.5倍，職場技能卻沒有因此提升，反而是她要反過來教同事，她無奈說，「這種況狀要我拚盡全力工作，真的是很難」。

貼文曝光，網友也感嘆，「妳就回主管『我問薪無愧』」、「主管也跟我說過一樣的話，真的笑死，組內缺人一個人當兩個人用，我還這麼努力嗎？」、「我之前也被感情不錯的同事問過『妳明明可以做得又快又好，為什麼都要摸魚偷懶？』我只好回她我做得又快又好沒有多領錢啊！同事認為我說的有道理」、「好好笑！我老闆也說一樣的話，因為一開始說能力提升會調整薪資，結果現在不但沒漲，每個月發薪都要酸一下我領很多」。