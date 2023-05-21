66歲林姓男子在農地整理草時，不幸被龜殼花咬傷小拇指的屈小指短肌 ，當下林男傷口立即瘀血、腫脹並起水泡，前往阮綜合醫院急診。急診醫師李念融表示， 在市區內以遭到青竹絲及龜殼花咬傷較常見；傷患的癱瘓症狀通常數小時內就會發生，如沒接受血清，可能會在6到30小時內死亡，且若以止血帶或嘴巴吸取毒液，嚴重可能會造成快速死亡。

林男日前在左營區農地整理時，不幸被埋伏在草叢裡的龜殼花咬傷，龜殼花的毒性屬於出血性毒素，被咬傷後會出現局部瘀血，腫脹，水泡或血泡，也可能伴隨全身性出血與凝血功能異常，林男也立刻前往阮綜合醫院急診，不過因阮綜合醫院沒有血清，因此轉診至其他醫院就醫。

李念融表示，毒蛇的毒素皆由多種不同生物活性之毒素混合組成，大致可依臨床中毒症狀將其分為出血性、神經性及混合性，出血性包括青竹絲、龜殼花、百步蛇； 神經性包括雨傘節、眼鏡蛇等，傷口會有麻痺感，全身肌肉麻痹、複視、視力模糊、眼瞼下垂、口齒不清、流涎，嚴重時昏迷，對刺激無反應、呼吸淺快、呼吸衰竭；而混合性的蛇類則有鎖鏈蛇，混合上述2種毒性。

李念融說明，若民眾被毒蛇咬傷後，應評估現場環境安全並確認蛇種：若蛇還在現場，盡可能判斷並記錄是何種蛇類咬傷；若蛇不在現場，詢問傷患或目擊者蛇的種類及特徵。且千萬必須保持冷靜、避免情緒激動，避免增加血液循環以致毒素擴散；保持空腹，不要吃東西；患者的患肢須保持低於心臟。

李念融特別強調，若不幸被毒蛇咬傷千萬不要使用止血帶、冰敷或熱敷、或火烤傷口，也不要切開傷口及避免以口吸毒液；也切勿相信民俗療法，塗抹精油或草藥，最重要的動作是紀錄好蛇種，盡早就醫。