資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌初期，雖已動手術將腫瘤切除，但病況時好時壞，此外近年來更飽受敗血症、腦部疾病、蜂窩性組織炎等3重病所苦，不過她還是以積極態度面對病況，期許自己多活5年。對此，好友知名作家吳淡如透露最近致電關心她，曝光陳文茜的近況，表示：「很開心的發現她的說話的氣力比兩個禮拜前好了非常多。」

吳淡如透露，之前兩人講電話時，覺得陳文茜上氣不接下氣，實在讓人憂心，「雖然不管她怎麼不舒服，仍然才思敏捷，思考邏輯仍然非常順暢。」前天陳文茜判若兩人，讓吳淡如著實鬆了一口氣，她開心表示：「希望妳的身體越來越好」

吳淡如也不忘幫好友打新書「晚安，我的生命」，表示：「雖然人生都過了大半輩子，晚安這件事也是必須承認的事實。但是好好活著也是件好玩的事，就讓我們繼續多說幾句午安，行不行？」並曬出兩人合照，鼓勵陳文茜繼續面對病魔。

此文一出，網友們紛紛表示：「喜歡文文茜姐跟淡如姐 一定支持」、「勇敢的文茜姐，希望病痛遠離你加油」、「聽到淡如訪談文茜，感受兩位才女對生命生活的強大力」、「好喜歡妳們，祝二位令人敬佩的時代女性平安健康！」、「你們兩個都是我喜歡的文人，一個言語非常犀利另、一個文筆刻畫人生雋永見解」。