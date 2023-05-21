47歲日本男星市川猿之助18日被發現，和雙親倒臥在東京家中，母親當場死亡，父親送醫急救後仍宣告不治，市川猿之助則撿回一命，他向警方供稱，「全家召開家庭會議，商量死後投胎轉世，相約重生再當一家人」，說詞震驚各界，但整起事件仍有諸多疑點，市川猿之助是否涉罪，也成為外界關注焦點。

市川猿之助向警方表示，父母有服用藥物疑似輕生，整起事件朝全家尋短方向偵辦，根據日媒《FLASH》報導，市川猿之助父母的遺體已在19日解剖，死因和精神藥物中毒有關，不過市川猿之助是否涉及殺人罪嫌，引發關注，如果是父母輕生，市川猿之助受打擊也試圖自盡，可能不會被問罪。

但如果全家討論輕生，市川猿之助不會涉及殺人罪，最多幫助自殺或承諾殺人方向偵辦，而如果是承諾殺人罪，有2名被害者的刑期約10年、幫助自殺罪則是7年。但真相究竟為何，警方正在偵辦中。

47歲市川猿之助出身歌舞世家，與男星香川照之是堂兄弟，市川猿之助在《半澤直樹》、大河劇《鎌倉殿的13人》都有演出。

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