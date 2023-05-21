昨天國中教育會考寫作測驗讓考生閱讀影劇統計圖，並敘述自己的理解與經驗，被外界質疑與康軒出版社出版的九年級下學期習作第四課相似，引發爭議。不過教育部說，兩道試題對於考生所引導的寫作重點完全不一樣，可預期考生所展現出來的表現也會不同。

今年國文寫作測驗給考生一個台灣民眾最喜愛的影劇類型統計圖表，上面呈現出民眾喜愛動作冒險、奇幻想像、恐怖驚悚、浪漫愛情、家庭倫理及其他類型戲劇的喜愛比例，要考生說明自己對這個圖表的理解是什麼？並結合經驗或見聞，寫下感受。

不過有國中老師發現，今年寫作測驗題目跟康軒出版社出版的九年級習作的題目相當類似，兩者圖表差別不大，但習作則是要學生以「我最喜愛的電影類型」為題，具體寫下觀影經驗與感受。有國中老師認為，會考題目與坊間出版社的習作題目相似，將產生公平性的問題，相當不當。

對此，教育部回應，自會考實施以來，寫作測驗在基測穩固之基礎下，陸續加入不同引導類型之試題，以期更全面檢視國中階段寫作能力之學習成效。

同時，教育部說，考量「寫作能力」在表達自我的功能外，更是理解世界、與人溝通的重要工具，因此在寫作試題的素材、主題上，更在原有之文學性外，加入生活性、知識性等不同面向，以更全面呼應課綱「具備統整領域結合生活的實用性」的訴求，使國語文的學習能真正融入、應用於生活。

教育部指出，本次會考寫作測驗命題素材擷取日常調查報告，並要求考生就所見進行分析、解讀，並進一步對報告內容進行評論，發抒感想，或以生活經驗產生連結。

教育部表示，康軒試題僅以類似素材為引，但未要求考生針對素材內容進行理解或討論，其寫作重點在「個人的電影喜好及觀看經驗」，與本次會考寫作測驗試題著重於資料之解讀與延伸現象見解，迥然不同。兩道試題，對於考生所引導的寫作重點完全不一樣，可預期考生所展現出來的表現也會不同。