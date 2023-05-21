以畫家陳澄波妻子張捷故事為主題，飛人集社劇團年度作品《藏畫》，描述張捷如何在時代動盪中，用心保護夫婿的作品，使後人得以見證陳澄波的藝術成就。

《藏畫》編劇施如芳最早是受陳澄波長孫陳立栢，請她為祖母創作一個劇本。陳澄波在228事件受難身故後，其妻張捷做了一個重要的決定，為避免丈夫的藝術成為政治災難下的犧牲品，她把拆下畫作的畫框公開燒燬，將原畫連同素描甚至書信文件藏在家中各個角落，直到晚年才對家人公開。

施如芳表示，她的使命是要觀眾看到「藏在畫後的女人」；但要真正了解張捷行為的動機和可貴，必須了解陳家的生活樣貌和當時一代人的文化養成，因此加入女兒陳碧女和同時代嘉義攝影師方慶綿的角色，共同鋪陳出當時的環境氛圍。

導演石佩玉表示，這個故事有很大的悲慟，在處理時更要冷靜。透過偶戲，可以更細緻更內歛地表現，讓戲的格局走得更寬更遠。也因為偶戲需要光影，正適合表現虛實相間的故事，包括想像的畫面、沒有發生的情節，都可以很自然呈現在舞台上。在劇中片段採用仿照〈我的家庭〉畫中衣著的衣帽偶，呈現陳澄波三位子女的戲份。

演出於21日在台北表演藝術中心球劇場登場，7月8日至7月9日於嘉義市政府文化局音樂廳演出。