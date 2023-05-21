大陸全國人大常委會委員長趙樂際18日至20日對馬來西亞進行正式訪問，在吉隆坡和布城分別會見馬國最高元首阿布杜拉、總理安華，與下議院議長佐哈里舉行會談。趙樂際表示，中馬是好鄰居、好朋友、好夥伴、好兄弟；要以共建中馬命運共同體引領兩國關係發展，以互利合作夯實中馬關係根基，以人文交流拉緊中馬關係紐帶，為中馬共同發展營造良好外部環境。

新華社報導，會見阿布杜拉時，趙樂際說，在兩國領導人的戰略引領下，中馬關係健康穩定發展，務實合作成果豐碩。今年是中馬全面戰略夥伴關係建立10周年，明年兩國將迎來建交50周年。站在新的歷史起點上，中方願與馬方一道，高品質高水準共建中馬命運共同體，把傳承千年的友誼繼續發揚光大。

阿布杜拉說，發展對華關係對馬來西亞意義重大。當前馬中關係處於歷史最好水準，雙方要從傳統友誼中汲取能量，加強務實合作，深化人文交流，推動兩國關係在下一個50年實現更大發展。

會見安華時，趙樂際說，習近平主席和總理閣下就共建中馬命運共同體達成重要共識，這是兩國關係史上具有里程碑意義的大事，開啟了中馬關係新篇章。高層戰略引領是中馬關係前進的指南針。中方願與馬方密切高層交往，增進政治互信。務實合作和人文交流是中馬關係發展的雙引擎，希望雙方繼續高品質共建「一帶一路」，拓展各領域合作。

趙樂際強調，人緣相親、文化相通是中馬合作的獨特優勢，願進一步加強人文交流，增進兩國人民特別是青少年的相互了解。中方始終踐行親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針，願與馬來西亞等周邊國家深化友好互信、利益融合，實現共同發展、共用繁榮。

安華說，馬方高度重視發展對華關係，願進一步深化兩國全面戰略夥伴關係，共建馬中命運共同體。中國沒有對外威脅、擴張、殖民的歷史，馬中友好基於相互理解、尊重和信任。馬方視中國為值得信賴的好朋友，願進一步推動高品質共建「一帶一路」，加強在貿易投資、數位經濟、農業、減貧、文化、旅遊、青年等各領域合作，推進「兩國雙園」等重大項目建設，為兩國人民帶來更多福祉。

與佐哈里會談時，趙樂際說，中馬是好鄰居、好朋友、好夥伴、好兄弟。要以共建中馬命運共同體引領兩國關係發展，以互利合作夯實中馬關係根基，以人文交流拉緊中馬關係紐帶，為中馬共同發展營造良好外部環境。中國全國人大願與馬國會加強各層級交流，分享法治建設經驗，為兩國合作提供良好政策和法律保障。

佐哈里說，希望加強與中國全國人大的友好交往，密切議員和人大代表的交流。雙方可圍繞糧食安全等問題開展交流互鑒，推動更多馬來西亞學生赴華學習。

趙樂際向馬方介紹了中國式現代化、全過程人民民主等情況。馬方表示，作為亞洲一員，馬來西亞為中國的發展進步感到高興和驕傲。中國的發展成果將惠及整個地區和世界。

訪馬期間，趙樂際視察了華為公司亞太地區部，勉勵企業員工發揚奮鬥精神，加強科技創新，為促進中馬互利合作做出貢獻；會見麻六甲州首席部長阿都拉勿，表示願意進一步拓展中馬地方合作；參觀了鄭和文化館，希望加強兩國人文交流，增進人民相知相親。