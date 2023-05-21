七六人與籃網季中的大型交易案，也就是班西蒙斯（Ben Simmons）、哈登（James Harden）的交易案似乎是一個不好不壞的結果。籃網季後賽首輪4戰遭到橫掃，和去年的情況一模一樣；七六人連續3年在東區準決賽出局，2021年他們7場敗給老鷹，總教練怪罪西蒙斯，結果今年換了哈登也是7場輸給塞爾提克！

《紐約郵報》專欄寫道，這場交易七六人、籃網都不是贏家，起初確實是七六人大賺，畢竟哈登的戰力遠超過擺爛的西蒙斯，然而哈登季外打算脫逃回到火箭。結果可以說是七六人、籃網都輸了，最後的贏家仍是火箭。

哈登效力休士頓火箭9個球季，2021年初被4方大型交易賣到籃網，與他的老戰友杜蘭特（Kevin Durant）重聚，還加上另一位球星厄文（Kyrie Irving）。哈登打了半季44場就發現苗頭不對提前開溜，如今看來七六人也只是哈登的中繼站。七六人為了哈登而送出兩支首輪籤，開除總教練瑞弗斯（Doc Rivers）也被認為是討好哈登，如果留不住哈登可謂損失慘重。

目前哈登的母親仍住在休士頓，哈登自己的房子、事業也在休士頓。火箭賣掉哈登時獲得4支首輪籤、4支首輪籤交易權，新帥烏度卡（Ime Udoka）雖然私德有虧卻是很厲害的總教練，倘若哈登現在決定鳳還巢，可說是火箭的一大勝利。