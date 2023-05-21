許多台灣人不喜歡曬太陽，導致維生素D不足，家醫科醫師李思賢提醒，缺乏維生素D可能導致骨質疏鬆、自體免疫疾病、皮膚或腸道疾病，甚至是癌症；由於維生素D較難由食物攝取，建議大家有空外出曬太陽。

根據調查顯示，有98％的台灣人維生素D不足，原因就是不喜歡曬太陽；李思賢在臉書發文提醒，缺乏維生素D對人體危害大，可能導致骨質疏鬆、憂鬱、自體免疫疾病、糖尿病、感染、皮膚或腸道疾病，甚至癌症。

李思賢表示，維生素D非常難由食物取得，需要維生素A、鎂及魚油幫忙吸收；曬太陽可以讓身體合成維生素D，不過「隔著玻璃」曬太陽會降低效果，有空多走出戶外，「當影子小於身高的時間曬太陽，效果最好。」

骨科醫師陳鈺弘表示，正午的陽光日曬約15分鐘，就能讓身體製造足夠的維生素D；另外飲食方面，維生素D含量較高的食物是菇類、海鮮及奶類，記得也要補充維生素A、鎂及魚油幫助吸收。