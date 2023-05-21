中華電郭水義董事長表示，作為國內電信領導品牌，中華電積極投入研發最新電信技術，持續以客戶為中心，大數據分析掌握客戶需求，精準用心建設以致力提供用戶最棒的行動服務體驗。
在本次OPENSIGNAL首次發布「全球5G及整體涵蓋深入報告」中，除中華電備受肯定外，在「5G涵蓋體驗」和「整體涵蓋體驗」2項指標中，遠傳也與中華電均囊括全台前二名，此外，在「5G涵蓋體驗」指標中，遠傳在全球排名第7名、亞洲排名第6，表現同樣值得肯定。
國際行動網路報告權威機構OPENSIGNAL首次發布「全球5G及整體涵蓋深入報告」，該報告以消費者可使用行動電話地理位置的廣度及深度體驗指標，來評比全球共224個行動電信業者，中華電(2412)於「5G涵蓋體驗」和「整體涵蓋體驗」兩項指標中，皆榮獲全台第一名。在「5G涵蓋體驗」項目，中華電信在全球排名第5名，亞洲排名第4，另在「整體涵蓋體驗」指標(包含3G/4G/5G)，中華電在全球排名第6，亞洲排名更是第一。
中華電郭水義董事長表示，作為國內電信領導品牌，中華電積極投入研發最新電信技術，持續以客戶為中心，大數據分析掌握客戶需求，精準用心建設以致力提供用戶最棒的行動服務體驗。
在本次OPENSIGNAL首次發布「全球5G及整體涵蓋深入報告」中，除中華電備受肯定外，在「5G涵蓋體驗」和「整體涵蓋體驗」2項指標中，遠傳也與中華電均囊括全台前二名，此外，在「5G涵蓋體驗」指標中，遠傳在全球排名第7名、亞洲排名第6，表現同樣值得肯定。
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