中華電郭水義董事長表示，作為國內電信領導品牌，中華電積極投入研發最新電信技術，持續以客戶為中心，大數據分析掌握客戶需求，精準用心建設以致力提供用戶最棒的行動服務體驗。

在本次OPENSIGNAL首次發布「全球5G及整體涵蓋深入報告」中，除中華電備受肯定外，在「5G涵蓋體驗」和「整體涵蓋體驗」2項指標中，遠傳也與中華電均囊括全台前二名，此外，在「5G涵蓋體驗」指標中，遠傳在全球排名第7名、亞洲排名第6，表現同樣值得肯定。