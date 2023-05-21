香港律政司司長林定國在一個電台節目表示，《基本法》23條是中央交給港府的責任，以維護國家安全，20多年前因種種原因不能立法，當時的社會環境和某些言論令部分人感到焦慮，但他認為要面對恐懼，不可以負面情緒掩蓋理性分析的重要性。

香港《信報》引述林定國稱，香港是堅持法治的社會，珍惜引以為傲的開放社會，尊重人權自由，沒理由「倒自己米」（形容造成自已損失），立法時一定關注市民關心堅持法治的原則，在維護國安和保障人權自由之間取得平衡，不會有不合理限制。他認為兩者不是對立，並非有必然衝突。

他指，《香港國安法》涵蓋4類罪行，但《基本法》第23條針對7類罪行，《香港國安法》只有兩項與23條重複或部分重複，仍有5項未處理，因此《香港國安法》並非已經取代23條。林定國期望能盡快完成23條立法，不可能一直拖延此憲制責任，但準備工作時需要謹慎和深思熟慮，會參考其他地方的法律制度、法律傳統和當地情況，找出最適合香港、配合國家需要的道路。

林定國又稱，目前正不斷進行研究，成熟時會提出方案，並向市民解說，重申希望今年內，最遲明年完成，強調有信心完成任務。