百老匯當紅主唱、曾獲百老匯音樂劇最佳女主角獎的歌手琳賽・皮爾斯（Lindsay Pearce）將來台，為電影交響音樂會《冰雪奇緣》獻唱艾莎公主一角，6月下旬登場。

《冰雪奇緣》問世十年，原聲帶於美國狂銷千萬張、獲白金唱片認證。主題曲〈Let It Go〉獲第86屆奧斯卡「最佳原創歌曲」、美國廣播影評人協會獎「最佳歌曲」，朗朗上口的旋律十年不墜，至今依舊魅力無窮，在YouTube影音平台上超過8.4億次觀看、串流平台Spotify上已有6.3億次播放。

為迎接十周年，電影交響音樂會特別邀請三位歌手組成豪華陣容隨著電影演唱，除了琳賽・皮爾斯，還有曾為《冰雪奇緣》第一集、第二集安娜、《魔法滿屋》伊莎貝拉中文配音的歌手劉軒蓁（Ray Liu）來演唱安娜公主，以及迪士尼DCappella的創團男高音、曾參與《美女與野獸》電影音樂會在Hollywood Bowl演出的R.J.沃斯納（RJ Woessner）演唱漢斯、阿克。

演出將於6月22日在台中國家歌劇院、6月24日在台北國家音樂廳登場。