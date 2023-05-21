七大工業國集團（G7）廣島峰會聯合聲明提到反對北京單方面改變現狀，重申台海和平穩定的重要性，並暗指中國「經濟脅迫」。對此，大陸駐日本使館發言人昨晚發表談話稱，G7在聯合聲明中操弄涉華議題，在一系列問題上粗暴干涉中國內政，執意對華施壓，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

據大陸駐日本大使館20日消息，發言人指出，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，才是各國應該遵守的國際規則。以《波茨坦公告》、《開羅宣言》等法律文件為基礎的戰後秩序，才是各國公認的國際秩序。G7所謂規則和秩序，不過是一己私利的幫規、冷戰零和的殘餘。G7借多邊機制構築對華小圈子，大開歷史倒車，必定歸於失敗。

發言人強調，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心。當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，我們堅決反對任何將台灣問題國際化的企圖。香港、新疆、西藏等事務純屬中國內政，G7以所謂「民主」、「人權」之名、行對華遏制之實的政治圖謀不會得逞。在東海、南海問題上，有關國家應切實尊重地區國家維護和平安寧的努力，不得擾亂海洋安全、攪局地區形勢。

發言人指出，G7峰會炒作共同應對經濟脅迫，但實際上搞經濟脅迫的正是美國自己。美國慣於操弄經濟安全概念，迄今濫施制裁損及全球近一半人口，甚至日本等G7成員也難以倖免。美國應立即停止「脫鉤斷鏈」的霸淩行徑，否則將對世界經濟貽害無窮。

發言人說，中國堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全所需的水準。美國擁有世界上最龐大核武庫，堅持核威懾政策。日本事實上享受美核保護傘，反對和阻撓美國放棄首先使用核武器政策，並執意向海洋排放福島核汙染水。美日等國根本沒有資格對中國核政策說三道四。在烏克蘭問題（俄烏戰爭）上，中國秉持客觀公正立場，致力於勸和促談。G7應停止拱火澆油和向中國「甩鍋」，以實際行動推動局勢降溫。

發言人強調，此次G7峰會鼓動集團政治和陣營對抗，再次暴露了G7機制的虛偽本質。必須提醒G7的是，少數西方國家拉幫結派操縱世界的日子一去不復返了。我們敦促G7切實反省自身問題，停止居高臨下干涉他國，停止製造對立和分裂。日本作為本次G7會議主席國，更應反思所作所為，不可一再違背信義、以鄰為壑。