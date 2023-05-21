花蓮本月9日才發生一輛轎車硬闖平交道警戒區，險遭列車撞上事故，沒想到昨天花蓮市豐村平交道內再度發生類似案件，一輛小客車見平交道警鈴、閃光號誌已啟動，且遮斷桿已開始起降，仍硬闖平交道內且觸動異物偵測系統，所幸當時行經的列車採取緊急降速後慢行通過，險釀事故發生，畫面被民眾分享至地方社團，引發熱議，驚險畫面也不禁讓人捏把冷汗。

昨晚民眾在臉書社團「花蓮同鄉會」上傳一則影片，內容為一部小客車在花蓮市豐村平交道內臨時停車，臺鐵第272次自強列車則在車子後方緩慢經過，畫面相當驚險，由於類似事件本月9日才在吉安鄉稻香村平交道上演，不僅讓PO文者無奈嘆「又來了」，下方留言串更引發網友熱議，不僅有多人怒批「不想活了」、「找死」，更呼籲相關單位重罰。

經鐵路警察局花蓮分局調閱豐村平交道監視器影像發現，昨上午10時50分許，有一白色自小客車見平交道警鈴、閃光號誌已啟動、遮斷桿已開始起降，卻闖越並卡在平交道內，因而觸動平交道異物偵測系統，當時行經該處的列車採取緊急降速後，慢行通過，幸未釀造事故。

鐵路警察局花蓮分局表示，對該用路人違規行為，查證後已依據違反道路交通管理處罰條例依職權予以告發，汽車駕駛人駕車闖越鐵路平交道或超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，可處1.5萬至9萬元罰鍰，並吊扣其駕照1年，因而肇事者則將吊銷駕照。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，用路人行近平交道時，應降速並保持安全車距，切莫以魚貫方式緊跟前車，遵守「停、看、聽」原則，遇警鈴已響、閃光號誌已顯示，應立刻停止於停止線後方；但若遇警鈴與號誌顯示，已行駛至平交道範圍內，應儘速通過，避免衍生事故發生。