林務局花蓮林區管理處與警方19日在卓溪鄉國有林班地查獲潘、陳2名山老鼠， 起出牛樟芝786公克、金線蓮14公克，市值約9.5萬元；圖為金線蓮。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

林務局花蓮林區管理處與警方19日在卓溪鄉國有林班地查獲潘、陳2名山老鼠， 起出牛樟芝786公克、金線蓮14公克，市值約9.5萬元，且他們還將牛樟芝依大小分級包裝。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

林務局花蓮林區管理處與警方19日在卓溪鄉國有林班地查獲潘、陳2名山老鼠， 起出牛樟芝786公克、金線蓮14公克，市值約9.5萬元，且他們還將牛樟芝依大小分級包裝。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

林務局花蓮林區管理處與警方19日在卓溪鄉國有林班地查獲潘、陳2名山老鼠， 起出牛樟芝786公克、金線蓮14公克，市值約9.5萬元，且他們還將牛樟芝依大小分級包裝。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名70多歲的潘姓男子，去年7月才因盜採牛樟芝遭判3月、緩刑3年，沒想到他毫無悔意，本月再夥同40多歲的陳姓男子，到卓溪鄉國有林班地盜採牛樟芝等林產物，經林務局花蓮林區管理處與警方埋伏成功查獲2人，並起出牛樟芝786公克、金線蓮14公克，市值約9.5萬元，全案依法送辦。

林務局花蓮林管處表示，日前接獲情資，卓溪鄉國有林班地有民眾盜採牛樟芝等林產物，派員與保七總隊第9大隊加強查緝，發現潘、陳兩人形跡可疑，頻繁出入林班地，經19日埋伏，成功攔截正要下山的2人，當場盤查起出786公克牛樟芝、14公克金線蓮及1批犯案工具。

其中，潘、陳兩人還將牛樟芝依照尺寸分級包裝，A1等級約292公克、A2約450公克、A3則是44公克，經保七總隊第九大隊19日訊問偵辦，20日依違反森林法移送花蓮地檢署偵辦。

據了解，潘男去年7月因在卓溪山區盜採牛樟芝遭逮，被法院判刑3個月、緩刑3年且罰款15萬元，如今再度犯案，恐難逃牢獄之災，也可能被加重判刑。

據花蓮林管處統計，今年度轄內已累計破獲4起盜採森林副產物牛樟芝等案件，查獲犯嫌12人，盜採牛樟芝逾2275公克、金線蓮34公克、台灣山豆根1006.8公克等，林管處除結合在地民眾參與守護森林工作，並擴大派遣森林護管人員，加強國有林地巡護。

花蓮林管處呼籲，森林法已於2021年間修正提高竊取森林主、副產物者裁罰金額，最高為600萬元，如竊取貴重木及收受、搬運、寄藏、故買或媒介貴重木贓物者，依情節加重處罰其刑至1／2，最高為2000萬元以下罰金；為促進民眾舉發竊取森林主副產物案件，提高舉報獎金至最高500萬元。