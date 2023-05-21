被紐約時報盛讚為「文藝復興人聲音樂的搖滾巨星」，英國人聲團體「泰利斯學者」，睽違20年將重返台灣演出。

泰利斯學者由彼得．菲利普斯（Peter Phillips）創立於1973年，團名致敬英國文藝復興時期的音樂奠基者、作曲大師湯瑪斯．泰利斯（Thomas Tallis)；又因創團成員皆為牛津大學「合唱獎學金」(choral scholarship）的授獎者而得名。

成員由10名歌手所組成，每一聲部分配二人，透過現場演出與唱片發行，泰利斯學者奠定世界最權威和最傑出「文藝復興宗教音樂詮釋者」的地位。

彼得．菲利普斯是牛津大學聖約翰學院的榮譽院士。一生致力於文藝復興複音音樂的研究和演出。他率領泰利斯學者每年在全球四大洲演出約80場音樂會，演出足跡遍布世界著名大教堂和音樂廳，評論界讚譽他們將細膩純粹的文藝復興音樂帶给全球更廣大的觀眾，截至疫情前已在全球演出2327場音樂會。

除了成立泰利斯學者，菲利普斯也和創意夥伴史密斯（Steve Smith）共同成立基摩唱片公司（Gimell Records），專職出版菲利普斯指揮泰利斯學者的錄音，至今已有60多張唱片，成為發行早期音樂錄音專輯名盤的世界知名大廠之一。

泰利斯學者的唱片在世界各地屢獲大獎，1987年第一張《德普瑞彌撒曲》專輯，贏得《留聲機雜誌》的年度最佳唱片大獎，這是有史以​​來首張獲得此獎項的早期音樂唱片錄音。演出將於6月7日在台北國家音樂廳登場。