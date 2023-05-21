柯震東於2011年參演九把刀執導的電影《那些年，我們一起追的女孩》出道，至今與不少女星演出過對手戲。前陣子自稱沒有女朋友的他，昨（20）日竟也跟風放閃，直接曝光以往合作過的女神、男神，引來8萬多人按讚。

昨(20)日適逢一年一度520「我愛你」的告白日，不少人紛紛藉由諧音放閃，而柯震東也PO出貼文隔空寫下「520（我愛你），沒女友的他在PO文時只好抿著嘴放自己的拍立得照片，上面還有親筆簽名，接著出現的是他過去參與過的9部電影，包括《那些年，我們一起追的女孩》陳妍希、《小時代》郭采潔、《月老》宋芸樺、王淨、《再見瓦城》吳可熙、《打噴嚏》林依晨、《初戀慢半拍》徐若瑄、《南方小羊牧場》簡嫚書以及《金錢男孩》林哲熹」。

柯震東在520的放閃文曝光後，引起王淨現身留言區回覆「20（愛你）啦」，其實她在當天也與男友曹佑寧用同一背景照片隔空放閃，王淨在自己的貼文中寫下：「500+20」。而男友曹佑寧也在同時間發文，他同樣曬出1張個人照，文中則是寫下「=520」。

林哲熹看到柯震東貼文後留言「愛到卡慘死」，粉絲們跟著留言嗨喊「我真的是你粉絲…竟然全看過」，吸引了8萬多人按讚。