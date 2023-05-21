為保護金融消費者，建立以「公平待客」為核心的企業服務文化，元大人壽自2020年第4季開始啟動「ISO 10002：2018客訴品質管理系統」驗證專案，並於2021年3月取得BSI所頒發的驗證證書，為業界第三家取得認證壽險公司。今年3月已是第3年通過BSI嚴格檢驗，再次獲得「ISO 10002：2018客訴品質管理系統」驗證。

此外，元大人壽自2017年獲BSI頒發「ISO 27001資訊安全管理系統」證書後，持續致力於提升公司資訊安全落實度與成熟度，並因應持續變化的內外部資訊安全環境與威脅，無論是資訊系統存取控制、系統開發與日常維運、法規遵循與風險控制、以及營運持續管理精進等，都能維持國際管理標準水準，並同時兼顧臺灣主管機關監理要求。

元大人壽2018年獲BSI頒發「BS 10012：2017個人資訊管理系統」（PIMS）國際標準驗證證書後，於今年4月再次完成續審作業，持續維護PIMS證書有效性。

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