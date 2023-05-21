國民黨高雄市鳳山選區立委初選結果今（21）日出爐，最終由鍾易仲出線。（柯宗緯翻攝）

李雅靜也大方獻上祝福，將全力支持，期盼鍾易仲贏得勝選，成功翻轉。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市鳳山選區立委初選結果今（21）日出爐，高市議員鍾易仲與高市議員李雅靜捉對廝殺，最終由鍾易仲出線，將挑戰迎戰4連霸的綠委許智傑。鍾易仲強調，會整合藍營團結力量，並推出最好政見。李雅靜也大方獻上祝福，將全力支持，期盼他贏得勝選，成功翻轉。

國民黨高市黨部今早公布電話民調結果，僅李雅靜派特助代表到場，鍾易仲本人未現身，也未派代表前來，據悉他相當平常心，人還在騎單車巡視轄區。

最終初選結果，由2連霸議員鍾易仲勝出。他表示，要全力爭取為高雄發聲的機會，初選過關了，感謝大家協助，讓他通過黨內初選，獲得代表國民黨參加立法委員選舉的資格。

鍾易仲強調，黨內初選沒有勝負，「我沒有比別人更好，或許缺點還比別人多，只是更多的人選擇了把贏回鳳山的擔子交給我，。只有贏回鳳山，為國民黨爭取到一席立委，那才叫做勝利。他也感謝李雅靜的砥礪，她13年勤跑基層、勤勉服務、勤於問政所累積的內力真的十分強大，只是自己這次運氣稍微好些，真的十分感謝。

鍾易仲表示，接下來將提出最好政見，高雄要向中央表達的意見很多，能源政策方面，反對南電北送、南氣北送、南水北送。交通建設方面，國道與快速路網的系統整合，高雄海空港的輸運再造，軌道系統的合理配置，這些都還需要溝通爭取。民生要求方面，人民對兩岸和平、居住正義、所得分配、物價穩定的渴求，必須有人代表高雄，大聲說出來。

針對這次初選失利，李雅靜表示，感謝鄉親的支持，感謝團隊的努力，美好的一仗已經完成「對不起！雅靜努力不夠，未能如願獲得提名，辜負鄉親好朋友們的期待，在此向大家致上十二萬分的歉意！」

李雅靜強調，未來將加倍努力，繼續走對的路、做對的事，全心為鳳山打拼、全力守護鳳山。同時也恭喜鍾易仲議員獲得提名，她將全力團結支持鍾易仲，期盼2024贏得勝選，成功翻轉。