產後憂鬱症妥善治癒，2周內開始改善。(院方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政率全國之先，提出「產後憂鬱心理諮商計畫」，補助產後憂鬱評估、產後6個月內婦女及配偶心理諮商費用及中醫產後憂鬱診療調理等三大服務，衛服部桃園療養院指出，產後憂鬱症經適當治療後，通常2周內開始改善，且6至8周內可恢復，呼籲孕婦和產婦多運用。

面對新生命的培育，本應該是一件令人開心的事，但對於女性而言，卻是往人生另一個旅程邁進，此時面對未來即將改變的生活，便感到擔心與害怕，若周圍的家人與朋友沒有給予支持與信心，很容易會有情緒不悅或憂鬱的情形產生，這樣的症狀即可稱作為「產後情感疾患或產後憂鬱症」。

致病的因素因人而異，如生產時過度害怕驚恐、產後重大生活改變，包括產後角色巨大變化，經濟上的壓力，與朋友和家庭暫時地斷絕來往，都可能是致病因素。較常出現的症狀有：憂鬱、食慾下降、情緒低落、失眠、怕與人交往，甚至萌生自殺念頭等。

產後情感疾患治療方面可分藥物治療與非藥物治療。藥物治療對於單極性憂鬱症，給予選擇性血清素回收抑制劑(SSRI)；雙極性情感疾患，鋰鹽、valproic acid、carbamazepine等都是較常使用的藥品。至於非藥物療法，最重要的還是家人所給與的鼓勵與支持，並試著找尋放鬆的方法，如聽音樂或是伸展運動等都是不錯的選擇。

產後憂鬱症經適當治療後，通常2周內開始改善，且6至8周內可恢復，若能早期提供有效治療，則預後較佳。

衛生福利部桃園療養院藥劑科主任鄭淑文提醒民眾，產後憂鬱症是一可治癒的疾病，只要能早期發現、早期治療，大都可得到相當不錯的療效。民眾若是出現疑似產後情感疾患的症狀，建議尋求精神科醫師的幫助，不要自行服藥，以期能獲得最佳的治療。

桃園療養院臨床心理科也和桃園市政府簽訂合作計畫，提供產後憂鬱心理諮商補助，歡迎民眾來電諮詢：03-3698553＃2301-2308。