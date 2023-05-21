好消息！飛龍瀑布5受困者全數救出 吊掛畫面曝光（影／屏東縣消防局提供）

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日有溯溪團因溪水暴漲受困，10人中有5名待援的3男2女於稍早已全數由直升機吊掛成功、送往台東豐年機場，5人都平安，至於失聯5人，屏東消防局證實，其中1人吊在岩壁，狀況不明，目前全力搶救中。

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日傳出10人因溪水暴漲受困，當中5人由直升機平安吊掛獲救，仍有5人失聯。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日傳出10人因溪水暴漲受困，當中5人由直升機平安吊掛獲救，仍有5人失聯。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東消防局指出，飛龍瀑布上段有個七連瀑布，溯溪團要經過七連瀑布後溪降至百米瀑布，才會下接飛龍瀑布，接著至人頭瀑布進到隘寮溪，因此此次搜救行動有在飛龍瀑布設攔截索，而今早經空拍機搜尋後，發現5名待援者的受困位置在七連瀑布的第3瀑布，他們上下都沒辦法行動，打固定點用繩索掛接在上面。

飛龍瀑布救援行動困難，警消請來專業溯溪教練前來支援。（屏東縣消防局提供／謝佳霖屏東傳真）

警消21日一早即申請直升機支援，7點42分直升機到達待援者位置，在上空盤旋尋找搜救點後，8點19分成功吊掛1名男姓待援者，但因盤旋時間過久耗盡油量，直升機不得不先送男子回到台東豐年機場，待加滿油後再起飛進行第2次吊掛，10點半時，待援的4人一次吊掛成功飛往台東，受困的3男2女全數救援成功，人員均安。

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日傳出10因溪水暴漲受困，當中5人由直升機平安吊掛至台東豐年機場。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日傳出10因溪水暴漲受困，當中5人由直升機平安吊掛至台東豐年機場。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

警消研判，溯溪團在七連瀑布用繩索渡河時，可能在從左岸渡到右岸的過程中遇上溪水暴漲，導致有人被沖下百米瀑布，目前失聯的5人中，確定有1人掛勾在瀑布中間，但因尚未接觸該名待援者，所以該名待援者狀況不明。

警消說，因掛勾瀑布間的救援有困難，需要很專業的繩索技巧，因此有請專業溯溪教練前來支援，因目前吊掛作業順利，所以一早分派走稜線救難的搜救員也將下切進行搜救，目前全力持續救援中，至於在下游區域發現的裝備，還不確定是否為失聯者所有。