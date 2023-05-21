花車遊行影片竟被惡搞成喪事現場！河南有兩名男子日前在公路旁觀看花車遊行時，竟將錄製的影片配上辦喪事的哀樂並發布上網，引發社會譁然。當地公安發現後迅速將兩人傳喚接受調查，並對兩人行政拘留7至8天，各處罰款500元（人民幣，約合新台幣2183元）。

觀察者網報導，2023年5月份，世界月季博覽會花車巡遊走入大陸河南南陽各縣市。鄧州市汲灘鎮劉某朋、白牛鎮劉某順10日在河南省鄧州市白牛鎮231省道旁觀看花車巡遊時，為了獲得播放量和按讚數，用自己錄製的花車巡遊影片配上辦喪事的哀樂，發布到某短影音平台上後引發社會譁然。

鄧州公安發現影片後，迅速將2名嫌疑人傳喚至公安機關接受調查。經詢問，兩人如實陳述，將花車巡遊影片配上哀樂，發布在短影音平台上博取關注的違法事實。目前，鄧州市公安局依據大陸《治安管理處罰法》規定，對劉某順處行政拘留7日並處罰款500元，對劉某朋處行政拘留8日並處罰款500元。

報導引述南陽公安提醒稱，大陸《憲法》賦予了公民擁有言論自由的權利，但是網路空間並非法外之地，一言一行皆有責任，依法依規使用網路，希望廣大網民開展網路社交活動時，自覺遵守法律法規和社會公序良俗，共同營造風清氣正的網路安全環境。