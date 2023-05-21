民進黨總統參選人賴清德稱2024總統大選是「民主與專制」之爭，遭國民黨總統參選人侯友宜反駁，賴回擊指民主自由從來不是國民黨DNA，酸國民黨總統參選人徵召充滿黑箱，對此，國民黨文傳會副主委、新北市議員陳偉杰批，賴言談中將民主當成了民進黨的專利，把台灣的民主當成了「民進黨做主」，黑金詐騙更是民進黨的現在進行式！

陳偉杰質疑，賴清德說國民黨徵召作業是黑箱，也不想想2019年他爭取民進黨總統提名是如何被黨內黑箱做掉，還鬧的風風雨雨，最後卻諷刺地成為做掉他的人的副手，來換取這次大選前直接黃袍加身不用初選，這難道就是民進黨內的民主？談到黑箱作業，有比民進黨護航高端還黑的事嗎？民進黨上周還想護航漏洞百出的「再生醫療法」，大開圖利商人財團之門，若不是千名醫界人士反對與進行連署，裡頭圖利廠商的內容，恐於上周就已在立法院三讀通過。

陳偉杰指出，民進黨許多人在阿扁總統時代是貪汙共犯，事後卻過河拆橋；在蔡英文時代又是黑金共犯，圖利財團商人草菅人命，高端黑箱與再生醫療法等事證歷歷在目，imB詐騙案更揭露出民進黨人與黑金掛勾的關聯，難怪民調有超過半數的民眾不再支持民進黨完全執政。

陳偉杰表示，賴清德口口聲聲談民主，卻在市長任內因李全教議長賄選拒絕赴議會備詢，但對自己的民進黨議長賄選案卻視若無睹。賴清德的行為也首開地方自治史「官員集體不進議會」的惡例，因違反民主社會核心價值，遭監察院彈劾。這樣違反民主、違法濫權的公務人員，還敢大言不慚談民主？

陳偉杰表示，每個人都有民主自由DNA，不是只有信奉民進黨的人才有，每個國家都經歷過民主自由化的過程，英、法、德等民主國家皆然。賴清德卻將民主自由DNA當成是民進黨的禁臠，這種存在「獨佔」心態的人還想帶領台灣走向民主自由，豈非癡人說夢？民主時代相信的是民主制度，民主制度給予人民選擇的權利，我們深信人民會在「安居樂業」與「黑金腐敗」上做選擇，絕不會相信與黑金詐騙掛鉤的政黨要民眾在「民主與專制」之間抉擇的謊言。