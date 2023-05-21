有民眾在新竹市區道路，拾獲瀕臨絕種的一級保育類柴棺龜。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

專業獸醫檢傷判斷柴棺龜健康狀況良好，已由產發處生態保育科尋找適合地點進行野放。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

近日有民眾向新竹市政府通報，在車水馬龍的市區道路上，竟出現瀕臨絕種的一級保育類柴棺龜。市府人員將柴棺龜送往新竹動物園暫時收容，在專業獸醫檢傷判斷健康狀況良好後，評估符合野放標準，已由產發處生態保育科尋找適合地點野放。

產發處表示，柴棺龜早期受大陸市場商業炒作影響，大量盜獵走私出口，讓野外族群數量大幅減少，雖然柴棺龜繁衍能力足夠，但棲地與人類活動區高度重疊，人為開發導致棲地破碎、生存環境減少，最終族群仍然持續減少。2019年1月，林務局公告柴棺龜瀕臨絕種，保育等級由二級調升為一級保育類野生動物，成為加強保育對象。

柴棺龜頭部綠褐色，眼睛後方有一道黃綠色條帶，腹甲為淺黃色，每一盾片外側有棕黑色斑塊，屬於半水棲性的淡水龜，可遠離水域環境，到陸地上活動，甚至有觀察紀錄柴棺龜能在陸地上行走1公里，產發處也推測，這可能是民眾在道路上拾獲柴棺龜的原因。

屏科大野保所副教授陳添喜說，新竹市部分區域為柴棺龜原生棲地，因為人為開發使得棲地破碎，不適合柴棺龜生存，不過，新竹市青草湖附近部分區域原生棲地，仍保有足夠生存面積。

市府也呼籲，不要買賣飼養野生動物，如在路上發現烏龜或其他野生動物，請撥打24小時服務動保專線1959，帶回家構成獵捕野生動物，將依據野生動物保育法第18條規定，保育類野生動物應予保育，不得隨意騷擾、虐待、獵捕、宰殺或其他利用，違者最重可處5年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金。