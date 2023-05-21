53歲的李姓男子疑遇上詐騙，臨櫃提款。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

53歲的李姓男子到銀行準備提領出帳戶中的69萬，雖然他稱是房屋裝修款，但行員查出當天已經有5筆50萬匯入他的帳戶中，但面對員警詢問卻答不出來源，只好坦承帳號在3天前就提供給1名女網友運用，渾然不知自己是在替人提領詐騙款項。

鼓山分局龍華派出所於19日下午接獲轄內銀行來電，稱有民眾臨櫃準備將帳戶內69萬元全數提領做為房屋裝修用，疑似遭到詐騙。員警到場發現這名53歲的李姓男子正抱怨行員刁難，但卻對於帳戶內資金來源說不清，加上行員查出李男帳戶稍早已遭阻詐而取消匯款，讓男子頓時啞口無言，只能乖乖配合員警調查。

剛失業的李男表示，在臉書認識1名美女網友，雙方互加LINE成為好友、相談甚歡，李男都還沒見過網友一面，就將自己的提款卡及密碼交給對方，隨後更讓多筆來源不明的款項匯入自己的帳號，當天也是在該名女性網友的拜託下才前往銀行提領69萬元。

初步了解，李男帳戶在當天就有5筆合計50多萬元匯入，但面對員警詢問卻答不出來源，只好坦承帳號在3天前就提供給該名女網友運用，渾然不知自己是在替人提領詐騙款項，甚至還為對方緩頰：「她在做虛擬貨幣，我只是提供帳戶！」，經員警查證後，確認男子已淪為詐騙集團的車手，警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦。