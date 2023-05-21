日前有網友在論壇《Dcard》發文爆料，中部某國小高年級的學生和同學有摩擦，竟和另3名同學計畫下毒，在網路搜尋毒物資料，包括姑婆芋、黃金葛和夾竹桃，最後抽籤決定使用黃金葛，在水壺裡加入黃金葛汁液，導致受害同學出現頭暈、噁心和腹痛，引發民眾震驚，毒理專家招名威表示，不慎吃到這3種植物的汁液都會有過敏反應，其中夾竹桃內含心臟毒素，嚴重可能會致死，他直呼「現在小孩是心理有病嗎？」

招名威昨（20）日於個人臉書粉專指出，一般較擔心家中寵物誤食黃金葛，但竟然有學生因和同學有摩擦就下毒，「現在小孩是怎麼了？心理是有病嗎？」他說，黃金葛的汁液內含有高濃度不溶性草酸鈣，放在顯微鏡下會看到結晶的塊狀物，吃到會有全身性的過敏反應發生，甚至可能會有氣喘、呼吸阻塞的情況。

招名威表示，姑婆芋和夾竹桃沒有比較好，姑婆芋含有大量生物鹼、夾竹桃則是含有強心配醣體，是一種心臟毒素，不慎吃下肚會有嚴重過敏反應，有可能會致死，他不敢置信直呼「真的很扯」。

針對這起事件，教育局表示，已針對當事人、關係人等分別進行輔導，也醒學校加強該班學生人際關係及個別、團體心裡輔導，並依照性別平等教育法與校園霸凌防治準則及其程序調查處理。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌，檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885

教育部反霸凌投訴專線: 1953