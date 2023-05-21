金馬影帝黃渤搭檔倪妮近日忙拍攝新片《一個男人和一個女人》（暫定），不過劇組昨（20日）在香港拍攝時卻傳出意外，當時載有升降台的小型吊臂車升至酒店4樓拍攝時，吊臂車突然往後傾斜，升降台上8名工作人員全摔落到地面，所幸傷者送醫後已全部清醒，現正在接受治療中。

劇組昨下午在香港九龍城拍攝，現場有一台載有升降台的小型吊臂車，升至富豪東方酒店4樓拍攝，未料，吊臂車突然往後傾斜，升降台上8名男性工作人員全部都摔到地面，他們分別手、腳骨折、胸口痛、肩痛還有擦挫傷，當下緊急送醫急救，所幸送醫後已全部清醒。

針對拍攝意外，英皇電影與七印象文化共同發聲明表示，受傷的8名工作人員經送醫急救，已全部清醒，現在正在接受相關治療和檢查，並會全力支援、協助傷者，英皇電影與七印象文化表示，在電影開拍前已為全部人員買保險，希望傷者早日康復。

劇組拍攝爆意外震驚各界，截至發稿前，微博還以「黃渤倪妮新片拍攝現場發生事故」登上熱搜榜，事件持續引發關注。