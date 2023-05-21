新竹市總人口數約45萬人，其中客家族群人口約13.6萬人，占約全市總人口比例30.4％。為增進客語教學及客家文史的專業知能，市府將於5月28日起至6月18日推出「客語薪傳師培訓課程」，即日起至6月11日開放報名，歡迎對客語教學、客家文化有興趣的民眾報名參加。

文化局指出，市府致力於辦理客語深根服務計畫，開辦客語研習課程，為提升整體客語課程教學內容及品質，同時辦理客語薪傳師培訓增能課程，盼落實客語深根服務及研習計畫，並輔導協助客語薪傳師，提升客家語言文化教學之專業知能。

今年以增進客語薪傳師在客語教學及客家文史的專業知能為目標，將課程分為2大主軸「客家語言培訓課程」與「客家知識培訓課程」，語言課程著重客語研究的基礎概念，知識課程則聚焦當代客家的多重議題。

文化局補充，本次客語薪傳師培訓課程主要以客語授課，將優先錄取薪傳師及其他對客家語文教學有興趣者。

文化局說明，「客家語言培訓課程」以培育客語薪傳師臺灣客家語言進階知識為主，邀請黃雯君、何純惠老師講授「從客語分類詞的使用看族群互動中的語言感知與涵化」與「談台灣現代客家創作歌曲的語言風格研究」2門課程，讓學員理解客語研究的架構與整體面貌。

「客家知識培訓課程」則以培育客語薪傳師客家文化知識為主，邀請姜義溎、徐彩雲、王保鍵、謝瑞珍、羅烈師、邱星崴老師講授，課程內容涵蓋客家的信仰儀式、飲食文化、自然生態、語言政策、在地特色、青年返鄉等，將以輕鬆趣味的模式，藉由案例分享與課堂互動加深學習效益及深化客家知識。