據美國之音報導，馬拉西亞脫口秀演員、網紅「羅傑叔叔」在中國網路平台上的帳號突然遭到禁言。就在幾天前，他在推特等社交媒體上發佈了一段調侃中國政府和中國對台政策的表演片段。這是過去一周以來，第二位在中國遭到懲罰的脫口秀演員。

19日，一些網民們發現本名為黃瑾瑜(Nigel Ng)的「羅傑叔叔」的微博帳號顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。微博並沒有說明禁言黃瑾瑜的具體原因。他在中國視頻網站嗶哩嗶哩上的主頁也顯示「該帳號封禁中」。

報導稱，很多網友指出了他幾天前在推特、IG、YouTube等社交媒體上發佈的一段表演視頻。其中，黃瑾瑜調侃了中國政府的科技監控和對台灣是其領土的宣稱。

在這段視頻開頭，黃瑾瑜在得知一位現場觀眾來自中國廣州後，連說2次「中國是好國家」，之後癟了癟嘴，此時現場爆出哄堂大笑。

黃瑾瑜說：「我們現在都得這樣說了，對不對？手機都在監聽著，手機都在監聽著。華為手機，他們都在監聽著。」這時該觀眾解釋，「我手機裝了VPN（翻墻軟體）。」黃瑾瑜此時接話，「別讓你的政府知道此事。」

黃瑾瑜隨後低頭邊拍打自己褲袋裡的手機說：「習主席萬歲，習主席萬歲。」接著，他還問現場觀眾有沒有人來自台灣？在遠處傳來一陣歡呼聲後，他「正色」道：「不是個真正國家，不是個真正國家。我希望有一天你們重回祖國的懷抱。一個中國！」

「羅傑叔叔今晚之後就要被『取消』了，」他說道。然後，他低頭對那位中國觀眾說：「請給羅傑叔叔寫一份正面的報告。親愛的中共，羅傑叔叔是一位好同志，好同志。請別『消失』他。」

報導稱，這段視頻是黃瑾瑜為他即將在6月4日發佈的脫口秀特輯所貼出的宣傳片。儘管黃瑾瑜並沒有將這段視頻發佈在中國的社交媒體平台上，但他還是遭到了中國民族主義者們的攻擊。

微博博主「青春亮麗佩洛西」在一條帖文中表示，黃瑾瑜「在油管最新的視頻裡陰陽怪氣支持台獨，還把所有歐美圍剿中國的謠言和偏見用了一遍。」

博主「Creamy香蕉」也寫道：「短短幾分鐘時間能夠這麼大量且密集地把歐美針對中國污蔑中傷的謠言梗全部cue一遍，也算是個強力造糞器了。我尋思著中國政府或者中國市場也沒怎麼你吧，為啥這麼恨？」

黃瑾瑜在中國社交媒體上的發文並不活躍。他上一次發微博還是在4月21日，大約整整一個月前。美國之音就其帳號被禁言向黃瑾瑜的團隊發出了詢問，但至截稿尚未收到回覆。

就在上周，中國脫口秀演員李昊石因為在表演中將他的狗比作解放軍而遭到了中國官方媒體的圍剿。他的微博帳號被禁言，本人被北京警方調查。他所屬的公司也因此被罰款1300萬人民幣，並停止演出項目。

目前生活在英國的馬來西亞脫口秀演員黃瑾瑜以他的「羅傑叔叔」的形象而聞名。在一系列視頻中，他以「羅傑叔叔」的身份，用一口刻意假裝出的東南亞口音英語對網路上的做菜視頻進行點評。2021年，他因為以搞笑的方式批評了一段英國國家廣播公司BBC發佈的蛋炒飯教程而在網上爆紅。

根據黃瑾瑜去年和科技媒體WIRED做的採訪，他2011年開始在業餘時間做脫口秀表演，當時他還是美國芝加哥西北大學(Northwestern University)的學生。2015年，他移居英國。在和英國媒體LADbible TV的採訪中，黃瑾瑜表示他在2019年9月成為了全職脫口秀演員，此前他從事數據科學(Data Science)領域的工作。

報導稱，黃瑾瑜發佈的大部分視頻內容都與政治無關。事實上，他對中國政府的調侃和他兩年前極力避免政治爭議的態度形成了鮮明對比。

2021年1月11日，黃瑾瑜在一部視頻中邀請了另一位YouTube博主陳興（Mike Chen）一起點評餃子食譜。陳興對中國政府持批評態度，他關注北京在新疆對維吾爾族人的人權侵犯。

黃瑾瑜第二天就刪除了這條視頻，並在微博上對他的中國觀眾道歉，稱並不瞭解陳的政治想法及其過往對中國的「不正確的言論」。

他當時在聲明中寫道，「作為一個馬來西亞長大的華人，我非常熱愛中國文化，也是我為什麼開這個頻道的原因。我想持續為大家帶來更多優質、有趣的內容！」