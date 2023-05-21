女星陳喬恩以演員身分出道，因演出《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》被受關注，此外她曾是女團「七朵花」成員之一，而近年來她將事業版圖拓展至大陸，日前她參加綜藝節目大方曬出素顏，坦言自己已經有老花眼，但不服老的她拒絕戴上老花眼鏡導致修剪指甲時看不清，自嘲自己畢竟已經44歲。

陳喬恩近日上綜藝節目分享這些年的結婚停工的心得，她因為戀綜而墜入愛河，當所有人都認定陳喬恩只是藉著節目熱度假裝熱戀，她卻直接和Allen步入婚姻殿堂。陳喬恩坦言在停工後一度也會焦慮，看到一些洽談過的劇本被其他人接下，內心也會有波動，但是逐漸地她學會享受生活，因為身邊有丈夫陪伴，也就逐漸適應了生活節奏。

陳喬恩也完全卸下自我，大方以素顏面對鏡頭，如今44歲的她皮膚依然緊緻白皙，兩條柳葉細眉讓她依然保有凍齡少女感，不過陳喬恩卻感慨，從2023年開始發現自己已經有了老花眼，還特意去配了一副老花眼鏡，但不服老的她一度抗拒使用，不料在剪指甲的過程中，她發現根本看不清，完全在摸瞎的狀態下才自己剪完了所有指甲，這也讓她正視了視力的衰退這件事。

這番話引起了網友共鳴，紛紛表示：「正常吧，如果不是近視眼四十出頭就會老花」、「我以為要五六十歲才會老花結果43開始老花了」、「都是玩手機的搞得，我眼睛視力下降的也好快」、「42，最近感覺有點老花的趨勢」、「真的從剪指甲開始」、「差不多啊我媽48也老花了，畢竟到了這個年紀啊」。