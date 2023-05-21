Murray for 3️⃣



9-0 Denver run in Q4 on ABC 👀 pic.twitter.com/EeDLQsk11l — NBA (@NBA) May 21, 2023

湖人這次真的走到窮途末路！賈瑪莫瑞21日攻下全場最高37分，約基奇也拿24分、8助攻與6籃板，攜手幫助金塊119比108力挫地主湖人，在西區冠軍賽搶到3勝0敗絕對聽牌優勢，在NBA歷史當中從未有任何球隊能從這種劣勢逆轉成功，等同宣告湖人即將淘汰，雙方G4將於23日續在洛杉磯進行。

延續前役末節火燙手感，賈瑪莫瑞首節10投8中，包辦17分，除了幫助金塊一度領先14分，更在打完首節，取得32比20領先；儘管賈瑪莫瑞次節繼續飆分，不過湖人也靠安東尼戴維斯、里夫斯兩人火力追上，打完上半場，金塊58比55領先，賈瑪莫瑞半場30分。

但到第三節還剩7分24秒，約基奇提前吞下第4犯，可惜湖人仍沒辦法超前，不過詹姆斯在第三節結束前連進兩顆三分球，總算投進他在西區冠軍賽系列戰的首顆三分球，幫助湖人打完前3節追成82比84，湖人第三節更讓賈瑪莫瑞得分掛零。

八村壘末節開打1分鐘的三分球，讓湖人85比84首度超前，不過金塊連進3顆三分球，帶起一波13比0猛攻，金塊反以106比94領先，湖人的攻守節奏完全大亂，就算持續想要追分，卻沒辦法守住金塊攻勢，湖人只能眼見金塊搶先宣告聽牌了。

金塊除了賈瑪莫瑞與約基奇優異表現，波普也拿17分，布魯斯布朗15分、5助攻與5籃板，麥克波特14分、10籃板及6助攻；湖人以安東尼戴維斯28分、18籃板表現較佳，詹姆斯也拿23分、12助攻與7籃板，里夫斯23分，八村壘13分，湖人主控羅素表現繼續低迷，全場投8中1、僅拿3分。