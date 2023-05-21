上周超級電腦題材拉動NB及主板和繪圖卡族群，而5/25、5/26 Dell及HP將公布季報，由於NB/PC市場為庫存最多的產品，Dell及HP後續展望或許會讓市場降溫，且近期Fed官員鷹派談話不止，市場對6月押注6月升息機率已達40％，還有經濟衰退議題仍未擺脫陰霾，永豐投顧認為，仍有利空創造進場機會，基本上，美股不會一飛衝天，台股企業獲利也不會快速反轉向上，但長線大趨勢是漸入佳境，故逢利空仍有佈局機會。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，上週台股多頭攻勢在內外部利多火力全開之下，價量齊揚，帶動指數改寫今年以來高點，對外在於美國債務上限問題有解的可能性大增，激勵美股四大指數強彈，其中那斯達克指數持續改寫去年8月中旬以來新高，帶動台股同步勁揚，一舉突破萬六大關，對內則是三大法人持續買超，特別是自營商17日大買233億元，改寫史上單日最高金額，加上外資百億買盤回補，讓台股多頭強勢回歸，本週可觀察指數是否能守穩在萬六大關之上。

另外，股東會與除權息旺季也值得關注，孫傳恕分析，5、6月向來是股東會旺季，除了公司經營階層將發表營運展望，也將定案通過股利政策，市場預期今年除權息金額將創高檔水位，有利於帶來一波除權息行情。