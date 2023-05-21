接受國民黨中央徵召，挑戰高雄市前鎮、小港區立委的國民黨最美發言人李明璇，已經有一名1歲4個月大的女兒「小愛比」，她透露近日一家人外出時，小愛比在高雄時代大道上突然一直走路，讓她驚喜說「不曉得是不是在練習，想跟我一起徒步走遍選區」，網友也直呼「看著明璇帶女兒到高雄，落地生根要為高雄好，感覺很感動」。

李明璇昨日在臉書分享日常生活，透露日前一家人在高雄夢時代旁的時代大道上休憩，她告訴小愛比「這是我的選區哦，爸爸媽媽會常帶妳來」，結果小愛比竟跟著一起用雙腳走路，讓李相當驚喜。

「她好厲害，自從學會走路後，這是她第一次走這麼多步！」李明璇猜測，不曉得小愛比是不是在練習，想要跟她一起走遍選區，一起走入人群，「用她小小的手，向大家say hello。」

李明璇說，因為愛，她選擇離開舒適圈來到這個選區，想給孩子們美好的未來，「盼望生活在這座偉大城市的人們，我們都能在愛裡無所懼怕，能夠坦然無懼的喜歡各式各樣的顏色，不會被他人斥責，都能勇敢的講出自己的心聲。」

網友也紛紛說「認真的小愛比要陪姐走遍鎮港津」、「超級可愛的媽咪跟女兒」、「大小美女加油加油」、「看著明璇帶女兒到高雄，落地生根要為高雄好，感覺很感動」、「國民黨需要多幾個李明璇！」