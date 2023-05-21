官田消防分隊前年發表全台首創消防水帶清洗收捲機。（張毓翎攝）

為了增加一線人員使用的便利性，官田消防分隊今年將消防水帶收捲機與小型水箱車結合。（官田消防分隊提供／張毓翎台南傳真）

隊員們分工合作精進消防水帶收捲機的效率。（官田消防分隊提供／張毓翎台南傳真）

消防水帶是火場不可或缺的利器，然而救災結束後，消防員卻得耗費許多精力清洗收納，台南市消防局官田分隊為此研發具清洗功能的消防水帶收捲機，並取得專利，消防局也同步推廣至各分隊，但考量機器笨重攜帶不便，今年進一步將消防水帶收捲機和小型水箱車結合，以貼近第一線人員的需求。

官田消防分隊前年發表全台首創消防水帶清洗收捲機，其可以快速清洗及收捲災後為數眾多的髒汙水帶，為消防工作帶來更多便利及效率。

但消防員近期救災時，發現官田有許多狹小巷道、產業道路，需靠小型消防車才能進入，救災使用後的髒汙水帶仍需帶回分隊或拖拉至掛有清洗收捲機的消防車輛才能進行除汙清洗，花費的時間及體力仍相當多。

官田消防分隊小隊長陳至坤與隊員林建豪、張耀仁、曾建興分工合作、發揮專長，將水帶清洗收捲機與小型水箱車結合，在現場救災時，水帶可就近在消防車旁清洗，無須再拖拉至大馬路或載回分隊，提升清洗水帶的工作效率。

分隊表示，消防水帶收捲機和小型水箱車結合的作法，未來也希望能廣泛使用，減輕消防員救災後收整水帶的負擔。