香港元朗昨（20）日發生一起命案，一名54歲女性的遺體在人行道上被發現，調查人員於附近草叢發現一把染血電鋸，懷疑是犯案凶器。

香港執法部門於昨日晚間7點多接獲通報，稱一名中年婦女全身是血，倒臥在元朗錦壆路東的一處人行道上；《東網》指出，相關人員到場後，證實她已死亡。

據了解，死者除頸部和背部有刀傷外，腹部腫脹、臉部嚴重毀爛，遺體旁還有多顆牙齒，生前疑被兇殘對待。

調查人員於現場搜索時，在附近草叢找到一把染血電鋸、一把約30公分的牛肉刀，懷疑是犯案凶器，已將它們帶回查驗。