水分對身體機能運作相當重要，平時要記得補充水分，免得病痛上身；一名26歲女子因工作忙碌，時常忘記喝水，某天突然腎結石發作，腹部、腰部劇痛，整個人無法站立。醫師提醒，多喝水有助腎臟健康，減少腎結石及泌尿道感染的機率。

大腸直腸科醫師蕭慕琦在《醫師好辣》節目中指出，一名26歲女子本身不愛喝水，因工作忙碌也常忘記喝水，導致便秘、尿道發炎等狀況。

蕭慕琦說，某天女子肚子痛到掛急診，當下只能彎著腰走路，整個人都在發抖，她輕輕敲一下女子的背部，女子感到劇烈疼痛，照X光確認是腎結石造成。

蕭慕琦表示，病患腎結石的狀況，泌尿科醫師通常沒辦法立即處理，只能先給她吃止痛藥緩解。

營養師陳心驊提醒，喝水不足容易引起泌尿道結石的問題，尿液中的代謝物濃度過高，會形成結晶物質產生沈澱，進一步形成腎結石，結石若大於2公分可能阻塞輸尿管，造成排尿疼痛。

另外，當人體感到「口渴」而去喝水時，身體已經處於1～2％的脫水狀態，嚴重脫水則會降低血流進入腎臟，增加腎衰竭的風險。