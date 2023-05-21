尹汝尚告訴路透社，與帛琉的協議將於22日在巴布亞紐幾內亞簽署，屆時美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）都會在場；與密克羅尼西亞的協議則將於23日在密國簽署。

尹汝尚於過去一週出訪密克羅尼西亞和帛琉期間，草簽與這兩國的協議，當作美國加強太平洋島國支持來抗衡中國競爭力所做努力的一環；他雖未與馬紹爾群島達成相同協議，但這樣的結果先前已預料到了。

尹汝尚說：「我出訪馬紹爾群島這3天期間取得進展，希望能在未來幾週內與馬紹爾群島簽署協議。」

美國最初在1980年代與帛琉、密克羅尼西亞和馬紹爾群島達成所謂的「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA）。依據協約內容，美國保留對3國的防禦責任，並提供經濟援助；作為回報，美國有進入太平洋這塊廣大戰略區域的專有權。

續簽自由加盟協約，成了美國抗衡中國擴張在太平洋勢力的關鍵一環。中國外交官不斷拉攏該地區，中國的建築和礦業公司也在這些島國擴大業務版圖。

美國總統拜登原訂在日本參加七大工業國集團（G7）峰會之後，於22日前往巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby）作短暫訪問，出席簽約儀式，但礙於美國債務危機尚未解決，如今確定取消行程。

布林肯將代替拜登出席儀式，並將與巴布亞紐幾內亞簽署雙邊國防和海上安全協議，並會見太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）領袖。拜登的國家安全顧問17日表示，拜登將在今年安排另一次和太平洋島國領袖的峰會。

美國和馬紹爾群島的自由加盟協約將於今年到期。尹汝尚沒有說明與馬紹爾群島續簽協議延期的原因，但馬紹爾群島預料將在11月舉行國會選舉。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120521